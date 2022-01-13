النشرة الدينية.. أشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى.. من ترك هذه الصلاة ضيع على نفسه ثواباً كثيراً.. دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة