النشرة الدينية.. أشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى.. من ترك هذه الصلاة ضيع على نفسه ثواباً كثيراً.. دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

نشر موقع “صدى البلد” فتاوى وأحكاما خلال الساعات الماضية يبحث عنها الكثيرون لمعرفة قضايا الدين وما يفعلونه لو واجهوا أمراً من أمور الدين فى حياتهم اليومية، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:
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7 مزايا ذهبية لذكر الله.. اغتنمها
دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة
ماذا أفعل إذا صادفت سجدة تلاوة عند قراءة القرآن وأنا على غير وضوء؟
هل يجوز لي الصلاة جالساً عند الإرهاق؟