عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة وزير الصحة الفرنسي بفيروس كورونا

وزير الصحة الفرنسي
وزير الصحة الفرنسي


أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بإصابة وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، بفيروس كورونا.

ونقلت "فرانس برس" عن أشخاص مقربين من الوزير قولهم أن فيران أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19.

وقد أعلن وزير الصحة الفرنسي، أمس الأربعاء، بأن هناك بوادر لحدوث تباطؤ في أعداد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) بالبلاد، حيث تعتقد الحكومة أن هذه الأعداد قد تنخفض ​​خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال "فيران" في حوار خاص لقناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية إن الحكومة تعول علي فرضية حدوث انخفاض في عدد الإصابات بالجائحة خلال الأيام المقبلة، كما هو الحال في المملكة المتحدة.

وردا علي السؤال حول موعد إلغاء قرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، أجاب الوزير الفرنسي بأنه يمكن خلعه وإلغاء القرار عندما يكون التهديد الوبائي أقل انتشارا.

وفي وقت سابق، رجح أوليفيه فيران أن تكون الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تشهدها فرنسا هي "الأخيرة" بالنسبة لموجات انتشار الفيروس.

وقال إنه من المتوقع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام القليلة المقبلة في فرنسا.

وأضاف الوزير الفرنسي ، إن "شهر يناير سيكون الأصعب على المستشفيات"، موضحًا أن "الحالات المصابة بمتغير دلتا تملأ أسرّة العناية المركزة، أما متحور أوميكرون فيملأ الأسرّة التقليدية".

وحذر من أن متغير "أوميكرون" يعد معديا جدا لدرجة أنه سيؤثر على جميع سكان العالم وسيؤدي ذلك إلى تعزيز المناعة لديهم؛ حيث سيكون الجميع أكثر تسليحا بعد مروره.

ودعا "فيران" إلى الاستمرار في تطعيم كافة الشعوب حول العالم بشكل عاجل لمواجهة هذا الفيروس. 
 

وأكد الوزير الفرنسي، أن الدولة تقوم بإجراء فحص للفيروس كثيرا لذلك يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا مقارنة بالمتغيرات السابقة التي ضربت البلاد حتي نتمكن من تحديد ما إذا كنا في القمة أم لا، مشيرا إلي أن متغير "أوميكرون" انتشر كثيرا بالفعل وأنه إذا اتبعت وزارة الصحة الفرنسية المنحنيات التي لوحظت في بعض الدول والتي تسبقها من حيث الوباء مع هذا المتغير، فيمكن لفرنسا أن تتوقع قرب موعد الوصول إلي ذروته.

ويذكر أن السلطات الصحية في فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 368 ألفا و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلي حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.
 

وزير الصحة الفرنسي فرنسا إصابات كورونا فى فرنسا إصابة وزير الصحة الفرنسي بكورونا اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن

ترشيحاتنا

بعد إصابة عبد المجيد عبد الله .. اكتشف أعراض وأسباب مرض منيير

مصر تبهر العالم.. تفاصيل فعاليات أربعة أيام من منتدى الشباب 2022

مصر تصدر مستحضرات تجميل بقيمة 311 مليون دولار خلال 2021.. بالأرقام

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والجونة في كأس الرابطة

كورونا في الوسط الفني: مديحة حمدى تنتظر قرار الطبيب وإدوارد يطلب الدعاء وتعافى هنا الزاهد

دعاء المطر والبرد الشديد الأكثر استجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

إحالة أوراق والد حبيبة إلي المفتي لـ قتله طالب الرحاب ودفنه في الشقة

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

الكاف حول أزمة مباراة تونس ومالي: ننتظر رد الهيئات المسئولة

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

عقده غريب .. حالة واحدة لـ رحيل كيروش مجانا عن تدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة المستجدين وأسرهم

ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ