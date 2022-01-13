إصابة وزير الصحة الفرنسي بفيروس كورونا



أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بإصابة وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، بفيروس كورونا.

ونقلت "فرانس برس" عن أشخاص مقربين من الوزير قولهم أن فيران أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19.

وقد أعلن وزير الصحة الفرنسي، أمس الأربعاء، بأن هناك بوادر لحدوث تباطؤ في أعداد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) بالبلاد، حيث تعتقد الحكومة أن هذه الأعداد قد تنخفض ​​خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال "فيران" في حوار خاص لقناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية إن الحكومة تعول علي فرضية حدوث انخفاض في عدد الإصابات بالجائحة خلال الأيام المقبلة، كما هو الحال في المملكة المتحدة.

وردا علي السؤال حول موعد إلغاء قرار ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، أجاب الوزير الفرنسي بأنه يمكن خلعه وإلغاء القرار عندما يكون التهديد الوبائي أقل انتشارا.

وفي وقت سابق، رجح أوليفيه فيران أن تكون الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تشهدها فرنسا هي "الأخيرة" بالنسبة لموجات انتشار الفيروس.

وقال إنه من المتوقع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام القليلة المقبلة في فرنسا.

وأضاف الوزير الفرنسي ، إن "شهر يناير سيكون الأصعب على المستشفيات"، موضحًا أن "الحالات المصابة بمتغير دلتا تملأ أسرّة العناية المركزة، أما متحور أوميكرون فيملأ الأسرّة التقليدية".

وحذر من أن متغير "أوميكرون" يعد معديا جدا لدرجة أنه سيؤثر على جميع سكان العالم وسيؤدي ذلك إلى تعزيز المناعة لديهم؛ حيث سيكون الجميع أكثر تسليحا بعد مروره.

ودعا "فيران" إلى الاستمرار في تطعيم كافة الشعوب حول العالم بشكل عاجل لمواجهة هذا الفيروس.



وأكد الوزير الفرنسي، أن الدولة تقوم بإجراء فحص للفيروس كثيرا لذلك يستغرق الأمر وقتا أطول قليلا مقارنة بالمتغيرات السابقة التي ضربت البلاد حتي نتمكن من تحديد ما إذا كنا في القمة أم لا، مشيرا إلي أن متغير "أوميكرون" انتشر كثيرا بالفعل وأنه إذا اتبعت وزارة الصحة الفرنسية المنحنيات التي لوحظت في بعض الدول والتي تسبقها من حيث الوباء مع هذا المتغير، فيمكن لفرنسا أن تتوقع قرب موعد الوصول إلي ذروته.

ويذكر أن السلطات الصحية في فرنسا أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 368 ألفا و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلي حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

