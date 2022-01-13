إحالة أوراق قاتل صديقه في الدقهلية إلي مفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف، ضحية غدر الصحاب في الدقهلية، الي مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية قد قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقة المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، لجلسة الخميس المقبل ١٣يناير بعد طلب دفاع المتهم التأجيل للمرافعة ، وذلك بعد قيام صديقه بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة لوجود تعامل مادي بينهما، ‏ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه ضمانا مبلغ 680 ألف جنيه أخذها منه .



عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدي الجميل.



وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد أ. م."، 32 عامًا، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في تقسيم ‏الكاكولا مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة ‏إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.‏

وورد بأمر إحالة المتهم أنه في يوم 1/9/2021 بدائرة مركز شرطة طلخا- محافظة الدقهلية، ‏قتل المجني عليه "أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية ‏وعقد عزما قاطعا على قتله لما فاض به صدره من غيظ ونفسا تبرأت منها معاني الإنسانية ‏وصون الحقوق وقلبا بزغ عنه بقضائه في استدرج المجنى عليه موهما إياه بسداد المستحقات ‏المالية له إلى المكان المرموق سلف مستترا بأستار الليل وما إن وضعه موضعه ومن خلفه مياه ‏النيل الغائرة فدفعة بكلتا يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء بقصد إزهاق روحه محدثا بها الإصابات ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأنهى مقدروه من الأنفاس، وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات‏‎ .‎



ووجهت إلى المتهم اتهام آخر بأنه تقدمت على تلك الجناية بجناية أخرى سبقتها، وفي ذات المكان ‏وفي رابطة زمنية واحدة، خطف المجني عليه، وكان ذلك، وكان ذلك بطريق التحيل الواقع عليه ‏بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهما إياه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن انطلت عليه ‏فتمكن من اقتياده بداخل السيارة الرقمية " د س ي 1769" وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء ليتمم الجريمة محل الاتهام السابق ، وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات.