عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق قاتل صديقه في الدقهلية إلي مفتي الجمهورية

صدى البلد

أحالت محكمة جنايات المنصورة، أوراق المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف، ضحية غدر الصحاب في الدقهلية، الي مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية قد قررت تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقة المهندس أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، لجلسة الخميس المقبل ١٣يناير بعد طلب دفاع المتهم التأجيل للمرافعة ، وذلك بعد قيام صديقه بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة لوجود تعامل مادي بينهما، ‏ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه ضمانا مبلغ 680 ألف جنيه أخذها منه .


عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدي الجميل.


وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم "محمد أ. م."، 32 عامًا، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في تقسيم ‏الكاكولا مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة ‏إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.‏

 

وورد بأمر إحالة المتهم أنه في يوم 1/9/2021  بدائرة مركز شرطة طلخا- محافظة الدقهلية، ‏قتل المجني عليه "أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية ‏وعقد عزما قاطعا على قتله لما فاض به صدره من غيظ ونفسا تبرأت منها معاني الإنسانية ‏وصون الحقوق وقلبا بزغ عنه بقضائه في استدرج المجنى عليه موهما إياه بسداد المستحقات ‏المالية له إلى المكان المرموق سلف مستترا بأستار الليل وما إن وضعه موضعه ومن خلفه مياه ‏النيل الغائرة فدفعة بكلتا يديه ملقيا بحمل جسده إلى الماء بقصد إزهاق روحه محدثا بها الإصابات ‏الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأنهى مقدروه من الأنفاس، وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات‏‎ .‎


ووجهت إلى المتهم اتهام آخر بأنه تقدمت على تلك الجناية بجناية أخرى سبقتها، وفي ذات المكان ‏وفي رابطة زمنية واحدة، خطف المجني عليه، وكان ذلك، وكان ذلك بطريق التحيل الواقع عليه ‏بأن استمال إليه بشرك الحيلة موهما إياه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن انطلت عليه ‏فتمكن من اقتياده بداخل السيارة الرقمية " د س ي 1769" وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء ليتمم الجريمة محل الاتهام السابق ، وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات.

ترشيحاتنا

بعد إصابة عبد المجيد عبد الله .. اكتشف أعراض وأسباب مرض منيير

مصر تبهر العالم.. تفاصيل فعاليات أربعة أيام من منتدى الشباب 2022

مصر تصدر مستحضرات تجميل بقيمة 311 مليون دولار خلال 2021.. بالأرقام

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والجونة في كأس الرابطة

كورونا في الوسط الفني: مديحة حمدى تنتظر قرار الطبيب وإدوارد يطلب الدعاء وتعافى هنا الزاهد

دعاء المطر والبرد الشديد الأكثر استجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

إحالة أوراق والد حبيبة إلي المفتي لـ قتله طالب الرحاب ودفنه في الشقة

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

الكاف حول أزمة مباراة تونس ومالي: ننتظر رد الهيئات المسئولة

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

عقده غريب .. حالة واحدة لـ رحيل كيروش مجانا عن تدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة المستجدين وأسرهم

ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ