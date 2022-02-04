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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الزيادة الجديدة.. مراحل تسعير البنزين في مصر

سعر البنزين
سعر البنزين

أسعار البنزين الجديدة .. قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تعديل أسعار البنزين الجديدة بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى، للربع يناير / مارس 2022.

أسعار البنزين الجديدة.. تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

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أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

ويستعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم، والتي جاءت كالآتي عبر 9 اجتماعات:

- أسعار المواد البترولية الجمعة 5 يوليو 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيه
بنزين 95: 9 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 3 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه

خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 2 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه

سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيها

- أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
- أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
- أسعار المواد البترولية الأربعاء 6 يناير 2021
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار  البنزين  والسولار 23 ابريل 2021:
6,50 جنيه للتر البنزين 80
7.75 جنيه للتر البنزين 92
8.75 جنيه للتر البنزين 95
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر
تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

أسعار  البنزين  والسولار يوليو 2021:
6,75 جنيه للتر البنزين 80
8 جنيه للتر البنزين 92
9 جنيه للتر البنزين 95
تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر
تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن

سعر البنزين أكتوبر 2021
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه

 

سعر البنزين الجديد

 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 

8.50 جنيه للتر البنزين 92

 9.50 جنيه للتر بنزين 95

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

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