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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة صباحية.. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها عبر انستجرام

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مى سليم، متابعيها صورة جديدة  لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مى سليم بصورة صباحية، ومكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها و علقت قائلة:"صباح الخير "


وكانت آخر أعمال مى سليم حكاية “إعمل نفسك ميت” بطولة مي سليم، وميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.
 

وتم عرض الحكاية السادسة من المسلسل والتي جاءت بعنوان "وأنسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.

مي سليم انستجرام الفن مسلسل صورة جديدة صور

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