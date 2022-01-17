مستشار الرئيس للشئون الصحية يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن علاجات كورونا تنقسم إلى شقين الأول هو ادوية علاج أعراض الإصابة بالفيروس وعلاج مضاعفات الفيروس ومن اخطر هذه المضاعفات هي التهابات الرئتين .



وأضاف محمد عوض تاج الدين ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" العالم باكمله كان يستخدم أدوية ضد الفيروسات لم يكن الكثير منها مخصص لعلاج فيروس كورونا".

وتابع محمد عوض تاج الدين : " تم الموافقة عالميا على أدوية لعلاج فيروس كورونا في الحالات البسيطة والمتوسطة".

واكمل محمد عوض تاج الدين : "هناك أكثر من 14 شركة مصرية سوف تقوم بتصنيع أحد ادوية علاج كورونا في مصر ".

وتابع: " كل الأدوية واللقاحات التي تستخدم في التعامل مع فيروس كورونا مسجلة عالميا تحت التجارب وتم تسجيلها تسجيل طواريء في العالم ومصر ".

