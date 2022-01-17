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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء الداخلية العرب: الهجوم الإرهابي على الإمارات انتهاك صارخ للقانون الدولي

صدى البلد

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن بالغ إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدفت من خلاله مليشيا الحوثي مطار أبو ظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى  وقوع وفيات ومصابين وأضرار مادية. 

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها، إنها تدين بكل حزم وقوة هذا الهجوم الإرهابي  الذي يشكل استهدافاً مقصوداً لمنشآت مدنية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جديداً يؤكد خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدواني المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها.

كما أعربت عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، ومساندتها المطلقة لها في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية  أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وعبرت عن صادق المواساة والعزاء لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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