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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الملك سلمان علي هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبو ظبي

الملك سلمان
الملك سلمان

علق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، مؤكدا الوقوف التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد مجلس الوزراء السعودي "إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي".

كما أكد استمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف، "بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم".

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وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، بالقرب من خزانات أدنوك، ووقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

الملك سلمان الامارات السعودية هجوم الامارات مطار أبوظبي أيكاد 3 اخبار المملكة

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