وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة |فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن أبرز شباب رواد الأعمال في الخارج هم مصطفى قنديل في دبي والذي أسس شركة "سويفل" وقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي بتكريمه.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، أن ، أنه عندما أطلق الرئيس السيسي توصياته في منتدى شباب العالم فكرت وزارة الهجرة أنه لابد من الاستفادة من هذه الشريحة ، كنموذج من الشباب مع رواد الأعمال الأفارقة.

وتابعت نبيلة مكرم، أن هناك حماساً لدى رواد الأعمال الأفارقة بالاستفادة من التجارب المصرية ولذلك جاءت الفكرة بمبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم وأهمية الانفتاح على القارة الأفريقية فكان على الدولة الاهتمام بالقارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار فيها.