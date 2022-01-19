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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجا من الإنفلونزا الإسبانية.. وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر ناهز 112 عاما

وفاة أكبر معمر في
وفاة أكبر معمر في العالم

توفى الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي، والذي تصفه موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأنه أكبر معمر في العالم، مساء الثلاثاء، عن عمر ناهز 112 عاما، وفقا لتقرير إخباري إسباني.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" المملوكة للدولة، بأن: دي لا فوينتي، توفي في منزل بمدينة ليون الواقعة شمال غربي إسبانيا.

وكانت موسوعة جينيس قد سمت دي لا فوينتي أكبر معمر في العالم في سبتمبر الماضي.

وذكرت موسوعة جينيس أن دي لا فوينتي ولد في حي بوينتي كاسترو بمدينة ليون في 11 فبراير 1909.

وأوضحت ”إي إف إي” أنه كان تاجرا إسكافيا، وبدأ العمل في مصنع للأحذية في سن 13 عاما.

ونجا دي لا فوينتي من جائحة تفشي الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وأنجب من زوجته أنتونينا 8 أطفال، ورزق بعد ذلك 14 حفيدا و22 من أبناء الأحفاد، وفقا لتقرير ”إي إف إي”.

وأوضحت الوكالة أيضا أنه من المقرر دفنه اليوم الأربعاء في مقبرة محلية.

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