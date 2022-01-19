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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقم قياسي جديد.. سبايدر مان رابع أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في البوكس أوفيس

مشهد من فيلم سبايدر
مشهد من فيلم سبايدر مان

احتل فيلم سبايدر مان الجديد المرتبة الرابعة في قائمة الأكثر تحقيقا للإيرادات في البوكس أوفيس الأمريكي بحسب هوليوود ريبورتر. 

حقق فيلم سبايدر مان الجديد أرباح عالمية وصلت إلى مليار و600 ألف دولار، محققا طفرة في شباك التذاكر في ظل معاناة الأفلام مع جائحة كورونا، محتلا المرتبة الثامنة في قائمة الأفلام الأكثر ربحا على الإطلاق.

فيلم سبايدر مان:لا مجال للهرب، حقق رقما قياسيا جديدا بعدما تجاوز فيلم بلاك بانثر الشهير، وكان أدائه رائعة في سينمات أمريكا الشمالية وخارجها خاصة في ظل التحديات التي يمثلها فيروس كورونا. 

Spider-Man: No Way Home أصبح من بين 5 أفلام حققت أكثر من 700 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي متفوقا بفارق بسيط على فيلم Black Panther.

قائمة الأفلام الأكثر ربحا في البوكس أوفيس الأمريكي 

Star Wars: The Force Awakens محققا 936.7 مليون دولار

Avengers: Endgame محققا 858.5 مليون دولار

Avatar محققا 760.5 مليون دولار

Spider-Man: No Way Home محققا 702.7 مليون دولار

Black Panther محققا 700.4 مليون دولار

حرم فيلم سبايدر مان الجديد من الترشح ضمن قوائم البافتا لعام 2022، بحسب ما أعلنته الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون. 

وأعلنت الأكاديمية المسئولة عن توزيع جوائز البافتا أن فيلم سبايدر مان الجديد لن يتم ترشحه في أي فئة لعدم استيفائه لمعاييرهم وبوصف آخر فهو "فاقد للأهلية".

وقال متحدث باسم البافتا إن فيلم سبايدر مان لم يستوف معايير الترشح، وبالتالي لن يتأهل للمشاركة وفق ماهو موضح في كتاب القواعد الخاص بالأكاديمية بحسب موقع فاريتي.

قصة فيلم سبايدر مان

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، الذى حملت أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة. 

لمن لم يشاهد الفيلم فإن الأسطر التالية قد تكون كاشفة لأحداثه، لذا فإذا كنت قريبا من إحدى السينمات فتوقف عن القراءة واذهب لقضاء وقت ممتع أمام الشاشة الكبيرة.

وكشف الفيديو الدعائي لفيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.

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