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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مناقشة الضريبة على الدخل.. ننشر أجندة اجتماعات خطة النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل بداية من الأحد، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وغيرها من الملفات على أجندة اللجنة.

وفي هذا السياق، نستعرض أجندة اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، الأسبوع المقبل:

1- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- طلبي إطاحة مقدمين من النائبين محمود نجيب مشعل والنائب على احمد العساس بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش  السرو  فارسكور- دمياط.

3- طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم بشأن عدم القيام بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى (الحما – جزيرة طما – السكساكة – قاو غرب) التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.

4- مناقشة ما تضمنه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بشأن موقف القروض والمنح  الخارجية حتى  30/6/2021 .

5- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 ، فيما يخص  مصلحة الشهر العقاري .

6- مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021 .

موازنة الموازنة العامة للدولة مجلس النواب مجلس الوزراء الضرائب العقارية

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