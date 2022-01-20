كاتبة: حاولت الانتحار أثناء ارتباطي بإخواني وتعافيت من الانضمام للجماعة

أكدت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، مؤلفة كتاب صندوقي الأسود، أنها دخلت جماعة الاخوان سنة 1992 وخرجت من التنظيم بعد 14 سنة من انضمامها إلى التنظيم ولم يتم تصعيدها فى جماعة الإخوان طوال هذه المدة، قائلة: "اكتشفت بعد مرور فترة طويلة أن اللي عندي مش تدين صحي ولا صح وتعرضت لصدمات من هذه الجماعات".

وأضافت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أنها تعافيت من الانضمام لجماعة الاخوان وتعرضت لعدة صدمات أثناء زواجها من اخواني وحاولت الانتحار اثناء ارتباطها بإخواني، مشيرة إلى أنها دخلت الاخوان بعد حديثهم عن الاهتمام بالمرأة والتدين.

واستطردت: "دخلت الاخوان عن طريق الإخوانيات وفتيات الجامعات، وحينما دخلت وجدت أن الهوية الفردية غير موجودة فى الاخوان ولو خرجت بره الاخوان بتبقى خبث للدعوة، وطول الوقت كنت أشعر بالملل داخل هذه الجماعة وخرجت من الجماعة بعد 14 سنة من انضمامي اليها".

