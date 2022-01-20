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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

سوسن بدر ضيفة برنامج
سوسن بدر ضيفة برنامج الستات

أنطلقت أمس الأربعاء أولي حلقات برنامج الستات للإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة والمذاع على قناة النهار من الأربعاء للجمعة أسبوعيا.

وأستضافت مفيدة شيحة وسهير جودة، في حلقة اليوم الفنانة القديرة سوسن بدر الذي تحدثت عن أحدث أعمالها، وتكريمها المنتظر من مهرجان أسوان لسينما المرأة، بالإضافة إلى مناقشتها في عدد من الموضوعات الأخرى.

 

برنامج الستات

كانت قناة النهار، قد أعلنت عن تعاقدها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة، وسهير جودة لتقديم برنامج اجتماعي، ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها شاشة القناة على مستوى الشكل والمحتوى، ومن المقرر أن يذاع ثلاثة أيام أسبوعيا من الأربعاء للجمعة في الثالثة عصرا.

وقالت قناة النهار، في بيان لها، إن الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، إضافة كبيرة للقناة، لما تتمتعان به من خبرة طويلة في العمل التلفزيوني، حيث حققت كل منهما نجاحات منفردة في برامج مختلفة، كما شكلتا معا ثنائيا تلفزيونيا ناجحا على مدار سنوات، قبل أن ينتقلا إلى شاشة النهار استعدادا لتقديم تجربتهما الجديدة مطلع العام القادم.

 

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الستات برنامج الستات سهير جودة مفيدة شيحة سوسن بدر

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