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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في كأس الرابطة

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل الفريق مباراة المصري في إطار مواجهات بطولة كأس الرابطة.

 يتضمن تشكيل بيراميدز:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور  - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - علاء ميهوب -  دودو الجباس - أحمد عاطف.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره النادي المصري في الثانية والنصف من ظهر الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وكان إيهاب جلال قد أعلن قائمة المباراة متضمنة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: أحمد توفيق - عمر جابر - نبيل دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - أحمد فوزي - عماد ميهوب - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمود صابر - إسلام عيسى - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويسافر فريق الكرة صباح الأربعاء إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه ظهرا ببرج العرب، ويستمر في معسكره حتى موعد المباراة.

بيراميدز المصري كأس الرابطة إيهاب جلال استاد برج العرب

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