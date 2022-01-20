باحثة تحصل على الماجستير عن “معالجة الدراما المصرية لقضايا الإرهاب”

حصلت الباحثة رانيا محمود شعراوي، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من معهد البحوث للدراسات العربية عن الرسالة المقدمة منها بعنوان "معالجة الدراما المصرية لقضايا الإرهاب، ودورها في تنمية الوعي لدي الشباب المصري".

وضمت لجنة المناقشة د. حسن عماد مكاوي الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام وعميد كلية الاعلام الأسبق جامعة القاهرة رئيسًا ومشرفًا، ود. سامي الشريف الاستاذ بكلية اعلام جامعة القاهرة عميد بكلية الاعلام بالجامعة الحديثة مناقشا، ود. خالد احمد عبد الجواد استاذ الاعلام بقسم الاذاعة والتلفزيون جامعة الزقازيق مناقشا.

وهدفت الرسالة إلى فحص وتناول الدراما المصرية لقضايا الإرهاب وتأثير ذلك في تنمية الوعي المجتمعي.

وتناولت المناقشة أسباب ​سعي الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب بشكل دائم، حيث أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر علي الصعيد الأمني، وإنما لابد أن تكون المواجهة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي في مواجهه الإرهاب، وتكمن مشكلة الدراسة في استجلاء مدي اسهام الدراما المصرية في وعي الشباب في مواجهة قضايا الإرهاب.

وشهدت مناقشه الرسالة، حضور واسع لعدد من الكوادر الإعلامية، كرئيس راديو النيل الأسبق الإعلامي ماهر عبد العزيز، ومذيع قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري عبدالله يسري، والإعلامي كريم كمال مراسل قطاع الأخبار في التلفزيون المصري ورئيس لجنه الإعلام في حزب مصر الحديثة، والإعلامي مصطفى خضر، والإذاعي رشدي السيد مذيع في اذاعه شعبي اف ام، والإعلامي حسين الجوهري.