الاتحاد السكندري يهزم إيسترن كومباني بهدف في كأس الرابطة

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره إيسترن كومباني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الرابطة.

جاء هدف الاتحاد والمباراة الوحيد، عن طريق بنجامين بواتينج في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

يذكر أن الاتحاد فاز بيراميدز بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشواره في كأس الرابطة، بينما تعادل مع المصري 2-2، في الجولة الثانية.

وبدأ الاتحاد السكندري المباراة بالتشكيل التالي:



أحمد يحيى - السيد سالم - عبد الله نصيب - محمود شبانة - هشام صلاح - مراون عطية - خالد الغندور - مورو - بنجامين - أحمد عادل ميسي - مابولولو.