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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بختام تعاملات اليوم

مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 30.83 نقطة ليقفل عند مستوى 12290.96 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، ومبكو، وصدر، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ينساب، والخريف، والخليج للتدريب، وأبو معطي، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.87% و 2.64%.


فيما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وصدر الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وصدر، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.


فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 87.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26070.78 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 179 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين و300 ألف سهم تقاسمتها 6559 صفقة.

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