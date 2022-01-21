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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهيجات الجلد.. 9 أسباب لـ تشقق الشفاه في الشتاء

صدى البلد

علاج تشقق الشفاه في الشتاء، ينتشر مع انخفاض درجات الحرارة، وتنخفض معها أيضًا مستويات الرطوبة في الهواء، مما يترك بشرة شفتيك الرقيقة والحساسة عرضة للجفاف والتشقق.

أسباب تشقق الشفاه في الشتاء

عادة ما يحدث تشقق الشفاه نتيجة عوامل بيئية وعادات شخصية.

الطقس بارد
الطقس الجاف
أضرار أشعة الشمس
التعرض للرياح
اللعق المفرط للشفاه - قد يبدو لعق الشفاه الجافة وتغطيتها بطبقة من اللعاب راحة سريعة، لكنها في الواقع تؤدي إلى تفاقم التشقق.
التدخين والشرب
مهيجات الجلد في معجون الأسنان
بعض الأدوية، مثل الرتينويدات وأدوية العلاج الكيميائي

 

علاج تشقق الشفاه في الشتاء 

جربي علاج تشقق الشفاه في الشتاء بدون مرطبات للمساعدة في الحفاظ على شفتيك ناعمة ورطبة حتى في الطقس السيئ. 

 

فإذا كنت تبحثين علاج تشقق الشفاه في الشتاء  عليكي ان تتجنبي مرطب الشفاه الذي يحتوي على مكونات منتول أو نعناع أو ممتلئ الجسم لأنها يمكن أن تهيج الجلد وتجفف شفتيك، الأمر نفسه ينطبق على أحمر الشفاه غير اللامع، حيث يحتوي على المزيد من الأصباغ والشمع وزيوت أقل، مما يجعل المنتج أكثر عرضة لامتصاص الرطوبة من بشرتك. 

بدلًا من ذلك، عالجي تشقق شفتيك بمكونات مغذية مثل شمع العسل وزبدة الشيا والمورينجا. 

لذلك ابحثي عن مرطب شفاه يحتوي على مكون مرطب، مثل حمض الهيالورونيك، مع مطريات مثل الفازلين، لقفل تلك الرطوبة.

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