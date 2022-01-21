6 فوائد صحية للذرة وحقائق غذائية مذهلة

تعدالذرة هى الطعام المفضل لجميع الفئات العمرية. سواء كانت ذرة حلوة مسلوقة، أو فشار دافئ بالزبدة، أو أكواز ذرة مشوية.إلى جانب مذاقها وقوامه اللذيذ، يعتبر الذرة هو الغذاء المفضل للعديد من المشكلات الصحية و يعزز نمو الشعر ويقلل من الالتهابات.

لا تتكون الذرة من النشا فحسب، بل تحتوي أيضًا على الألياف والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات والمغذيات الدقيقة الأخرى.

وفقا لموقع هيلث تحتوي الذرة على خصائص ممتازة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان. وهي كالتالي

1. تسيطر على مرض السكري

الذرة تحتوي علي الأنثوسيانين والفلافونيدات والتي تساعد على القضاء على الجذور الحرة، وتحسن تدفق الدم، وتحمي خلايا البنكرياس، وتزيد من إفراز الأنسولين، وتمنع الفشل الكلوي.



2.تساعد في إنقاص الوزن



يحتوي حرير الذرة على العديد من مركبات الفلافونويد الأساسية والسابونين والقلويدات وسيتوستيرول إلى جانب الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

تنظم هذه المواد الكيميائية النباتية الموجودة في حرير الذرة الجينات التي تتحكم في تراكم الدهون والخلايا الدهنية مع زيادة معدل تحلل الدهون واستقلاب الأحماض الدهنية. يمكن أن يساعدك هذا على إنقاص الوزن.

3. تقلل من الالتهاب



الالتهاب هو الطريقة في استجابة جسمك للتهديدات مثل مسببات الأمراض والجذور الحرة والمعادن الثقيلة.

توفر البروتينات والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في أجزاء مختلفة من الذرة حماية لجسمك من هذه العوامل المسببة للالتهابات

لذلك يمكن لنظام غذائي غني بالذرة أن يقلل من الإمساك والربو والتهاب المفاصل ومرض القولون العصبي



4. يرفع مستويات الحديد



يتطور فقر الدم نتيجة نقص الحديد في الجسم. يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين إلى العديد من مشكلات النمو. يعاني الأطفال المصابون بفقر الدم من إعاقة في النمو، وتأخر في النمو الإدراكي والنفسي الحركي،

يمكن أن تؤدي إضافة مشتقات الذرة أو الذرة إلى نظامك الغذائي بالكميات المطلوبة إلى حل المشكلات المتعلقة بفقر الدم، لا سيما عند الأطفال والنساء. إن وجود الحديد الأمثل في جسمك ضروري أيضًا لصحة عينيك وشعرك وبشرتك.

5. تحسن الرؤية



تحتوي الذرة على الكاروتينات بوفرة، فالكاروتينات يلعب دورًا مهمًا في تطوير الرؤية. يسبب نقص الكاروتينات إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، واضطرابات العيون المرتبطة بالعمر.