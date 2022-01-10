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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن ذرة مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية في الشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حملة تموينية برئاسة عاطف عراقي مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 450 جنح بلبيس ضد  أ .أ .ع صاحب مصنع لتصنيع منتجات الذرة لاستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بكمية بلغت ٢ طن ذرة مجهولة المصدر.

 

كما تم تحرير محضر رقم 451 جنح بلبيس ضد م .ع .م صاحب ثلاجة لحفظ الحاصلات الزراعية و تم ضبط 50 صندوق تفاح زنة الصندوق 14 كجم إجمالي 700 كجم لعدم الاحتفاظ بفواتير السلعة المضبوطة.

 

محافظ الشرقية: لن أسمح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف

وتحرير محضر رقم 381 جنح بلبيس ضد ع .ج .ع صاحب محل بقالة بلبيس لحيازته وعرضه عصائر  مجهولة المصدر بكمية بلغت 20 باكتة عصير مانجو كما تم تحرير عدد 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات البقالة وتم تحرير عدد 2 محضر لعدم وجود شهادات صحية.

 

كما تم تحرير 2 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير عدد المحاضر المحررة اليوم 10 محاضر جنح وإثبات حالة مخابز بلدية.

الشرقية ضبط تحرير التموين حملات تفتيشية حملة الحملات الرقابية بلبيس المخابز

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