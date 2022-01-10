محافظ الشرقية: لن أسمح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال حملة الإزالة المكبرة التي شهدتها مدينة الزقازيق وتحديداً بشارع فاروق ونفق المشاة أسفل السكة الحديد وصولاً لميدان عرابي.

أوضح المحافظ أن الحملة المكبرة شملت رفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والباعة الجائلين المفترشين بضاعتهم داخل النفق وغلق وتشميع الأكشاك والمحال التجارية غير المرخصة والمتعدى أصحابها علي حرم السكة الحديد لإعادة الإنضباط للشارع وإستعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.

أمر المحافظ بإقامة نقطة ثابتة تضم ممثلاً عن شرطة المرافق ورئاسة مركز الزقازيق وحي أول والمتابعة الميدانية تعمل على مدار اليوم لرصد أي اشغالات أو مخالفات يقوم بها أصحاب المحال التجارية أو الباعة الجائلين بالنفق لإتخاذ اللازم حيالهم فورا.

وقال المحافظ لن أسمح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف لإشتراطات الترخيص والحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتطبيقاً للقانون.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة التعديات ورفع الإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على المخالفين.

رافق المحافظ في الجولة اللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول و محمد الأباصيري رئيس حي ثان.