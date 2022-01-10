عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: لن أسمح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  أعمال حملة الإزالة المكبرة التي شهدتها مدينة الزقازيق وتحديداً بشارع فاروق ونفق المشاة أسفل السكة الحديد وصولاً لميدان عرابي. 

 

أوضح المحافظ أن الحملة المكبرة شملت رفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والباعة الجائلين المفترشين بضاعتهم داخل النفق وغلق وتشميع الأكشاك والمحال التجارية غير المرخصة والمتعدى أصحابها علي حرم السكة الحديد لإعادة الإنضباط للشارع وإستعادة الوجه الجمالي الحضاري للمدينة.

 

أمر المحافظ بإقامة نقطة ثابتة تضم ممثلاً عن شرطة المرافق ورئاسة مركز الزقازيق وحي أول والمتابعة الميدانية تعمل على مدار اليوم لرصد أي اشغالات أو مخالفات يقوم بها أصحاب المحال التجارية أو الباعة الجائلين بالنفق لإتخاذ اللازم حيالهم فورا.

 

لا مكان للإشغالات.. حملات نظافة مكثفة بمدن ومراكز الشرقية

وقال المحافظ لن أسمح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف لإشتراطات الترخيص والحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتطبيقاً للقانون.

 

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة التعديات ورفع الإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على المخالفين.

 

رافق المحافظ في الجولة اللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد  والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول و محمد الأباصيري رئيس حي ثان.

الشوارع رفع الإشغالات حملات نظافة الزقازيق الباعة الجائلين محافظ الشرقية مخالفات السكة الحديد

ترشيحاتنا

مصدر أمني: الطرق الصحراوية والدائري تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد غلق

علي فرج يتوج ببطولة هيوستن للإسكواش

منتدى شباب العالم.. الهجرة تنظم معرضا للتعريف بجهودها في 5 ملفات عمل

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

بعثة منظمة الهجرة: المنتدى يناقش القضايا العالمية والتحديات التي تواجه الشباب

50 ألف جنيه للمركز الأول .. الأوقاف تطلق مسابقة "أفصح الخطباء"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الإبراشي . ماذا قال؟

بأوامر من الرئيس السيسي.. منع استخدام البنزين أو السولار بشرم الشيخ |فيديو

سرطان الحنجرة و تداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

تهديد بالسلاح .. تفاصيل مواجهة صابرين للبلطجية

أصبح مليونيرا ..خرج لشراء حليب لأطفاله وحدثت المفاجأة

فيديوجراف| هتك عرض بالقوة.. تفاصيل مثيرة في قضية محمد الأمين

لن يعود إلي الشاشة.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة وائل الإبراشي .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ