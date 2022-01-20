عياد: خييرنا اتحاد العمال بين علاوة 3% على الشامل أو 7% على الأجر التأميني.. فيديو

قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن أكثر نقطة ناقشناها هى العلاوة، مؤكدا أنه حرصنا في القانون الجديد تعريف الأجر وهو الأجر التأميني.

وأضاف عبد الخالق عياد، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”،أن المجلس الأعلى للأجور هو المنوط به تحديد الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن قراراه ملزم لصاحب العمل.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن الغائب في قانون العمل الجديد هو الالتزام بقوانين العمل الدولية .

تخيير اتحاد العمال

وأشار عبد الخالق عياد إلى أنه تم تخيير اتحاد العمال بنسبة العلاوة 3% على الأطر الشامل في القانون الجديد أو 7% كما في القانون القديم على الامر التأميني.