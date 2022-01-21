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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يدرس عقد عمر كمال.. وموسيماني يحدد ترتيب بدلاء أكرم توفيق

صدى البلد

أوضح الإعلامي محمد شبانة، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استفسر من إدارة الكرة عن موقف التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر إف سي والمنتخب الوطني خلال دراسته للأسماء المرشحة لخلافة أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.


وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "كشف مصدر مسئول أن أمير توفيق مدير التعاقدات تواصل مع اللاعب ووكيله من أجل الحصول علي نسخه من عقد لاعب المننتحب مع فريقه فيوتشر وعقده مع الزمالك لبحثه حتي لايصطدم النادي الأهلي بوجود أي ثغرات في عقده".
 

وأضاف المصدر أن موسيماني رشح عمر كمال عبدالواحد في الترتيب الأول لضمه لاجادته اللعب في أكثر من مركز ويمتلك روح قتالية عالية 
 

وأشار المصدر أن تريب اللاعبين حسب رغبة موسيماني عمر كمال  وهشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري وعلي فوزي لاعب إنبي ووهشام صالح بلحه لاعب المحلة .

موسيمانى الزمالك الأهلى المنتخب الوطني الاتحاد السكندري بيتسو موسيماني امير توفيق اكرم توفيق

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