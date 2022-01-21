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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صلاح الإنسان أساس المجتمع

عبدالغني هندي: بناء الشخص أصعب من إقامة مدينة

عبدالغني هندي، عضو
عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأسرة هي نواة وأساس المجتمع، وصلاحها يؤدي إلى صلاح المجتمع ككل، متابعا أن هناك علاقة طردية بين المجتمع والأسرة، وكل منهم يتأثر بالآخر.

 


وأضاف “عبد الغني هندي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن بناء الفرد أصعب من بناء المدينة، وبناء المساجد أصعب، وهذا دليل على مدى أهمية على بناء الأفراد والأسر بشكل سليم.

 


واستطرد: “يجب أن تختلف نظرة المجتمع للأسرة، لتكون متركزة على كل فرد وليس على الأسرة ككل.. بناء العقل الإنساني من أصعب الصناعات”.

 


وأوضح أن خلق حالة التوازن داخل الأسر يقوم في الأساس على فكرة العدل، ويجب على الأسرة غرس مفاهيم العدل في أبنائهم منذ الصغر.

عبدالغني هندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية التوازن بناء الفرد اخبار التوك شو

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