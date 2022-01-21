الجزار: 777 مليون جنيه إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب بالقليوبية

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية خلال عام 2021.

وأشار عاصم الجزار، إلى أن إجمالى استثمارات المشروعات خلال عام 2021 يقدر بنحو 777 مليون جنيه، والتى تضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمحطات وشبكات الصرف الصحى ومحطات وشبكات مياه شرب، وتنفيذ وصلات منزلية وأعمال توريدات وآلات ومعدات، بتكلفة ٣٨٦ مليون جنيه.



وأكد عاصم الجزار، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث تتولى شركة مياه القليوبية تنفيذ أعمال بتلك المبادرة باستثمارات تقدر بـ ٣٩١ مليون جنيه، بمركز شبين القناطر خلال المرحلة الحالية.



وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن خطط الإحلال والتجديد وصيانة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، أحد أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، للحفاظ على الاستثمارات والأصول التى يتم ضخها فى هذا القطاع الحيوى.



وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إن العام الماضي شهد معدلات إنجاز عالية فى خطة الإحلال والتجديد، من بينها، إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بأبوزعبل بالخانكة، وإحلال وتجديد محطة المياه 30ل/ث بأبوزعبل بمدينة الخانكة، وإحلال وتجديد خط طرد محطة مياه رقم 3 بمدينة الخصوص، وإحلال وتجديد محطة معالجة الحديد والمنجنيز بقرية مشتهر بطوخ، وإحلال وتجديد 3 آبار ارتوازية بقرى سنهرة والعمار بطوخ ومحطة مياه قها الارتوازية.



وأضاف، أنه تم إحلال وتجديد بئرين ارتوازيين بقريتى الزهويين ومنشأة الكرام بمدينة شبين القناطر، ودق آبار ارتوازية بقرية كفر مويس بمركز بنها، ودق آبار ارتوازية بقريتى تصفا واسنيت بمدينة كفر شكر، وإحلال وتجديد خزانات وصهاريج محطات مياه بمدن ( قها – قليوب – طوخ – الخانكة )، وتوصيل مياه الشرب لعزبتي الإصلاح ومنطقة الحادثة بالقناطر الخيرية.



ونوه بأنه تم إحلال وتجديد خط المياه بمدخل بنها القبلي بمدينة بنها، وإحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحى بالوحايشة بطوخ، وإحلال وتجديد محطات رفع صرف صحى بمدينة الخانكة، وإحلال وتجديد خط الصرف الصحى بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة، وإحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحى بمحطة رفع بلقس بقليوب، وإحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمدينة قها، وإحلال وتجديد وتعلية مطابق الصرف الصحى بقرية قلما بمدينة قليوب.



وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروعات شملت توصيل الصرف الصحى لعزبة القلا والترزى بمدينة بنها، وتنفيذ وصلات منزلية بمنطقة الحدادين بطوخ، وتنفيذ وصلات منزلية بمنطقة حوض العمدة والدكتور أحمد عبدالعزيز بحى غرب شبرا الخيمة، ومناطق السفاينة والناصرية بمدينة طوخ، ومنطقة بحى غرب شبرا الخيمة.



وفى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قامت بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمختلف مواقع الشركة ومحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة بلغت مليونين و216 ألف جنيه.



وفى قطاع المعامل والجودة، أوضح مجاهد أنه تم إجراء أعمال إحلال وتجديد لـ 5 معامل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى لضمان متابعة جودة وسلامة المياه المنتجة من المحطات، كما تم اصلاح 40 جهازا خاصا بمعامل الأفرع بمعرفة العاملين بقطاع المعامل والجودة بتكلفة 350 ألف جنيه، كما تم رفع عينات مياه بلغت 50268 عينة مياه شرب، بجانب رفع عينات من السيب النهائى لمحطات معالجة الصرف الصحى بلغت 2463 عينة.



وفى مجال التميز وتحسين الأداء قال، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لديها الآن 12 موقعا حاصلا على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 4 محطات معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 6 محطات مياه شرب، ومحطة رفع وشبكة صرف صحى، وشبكة مياه.



وأضاف: حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية على تقليل نسبة الفاقد من خلال الكشف عن الأعطال بأجهزة كشف عن التسرب واستعادة كميات كبيرة من المياه المهدرة لتغطية احتياجات المواطنين، فيما تم الانتهاء من تركيب 34 جهاز قياس تصرف لقياس كميات المياه المنتجة بتكلفة 3 ملايين و 876 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بتركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية والمدارس والمساجد والكنائس بإجمالى 27982 قطعة موفرة، وتم تركيب 24290 عدادا مسبق الدفع خلال عام 2021، وجار استكمال حصر العدادات المعطلة والتالفة لاستبدالها بعدادات مسبقة الدفع.



وفى مجال التنفيذ الذاتى، أوضح أن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال إنشاءات مدنية وتعلية أسوار محطات وانشاء مبان ومكاتب ادارية ومخازن بأفرع الشركة المختلفة بتكلفة تقدر بمليونين و 500 ألف جنيه، وفى مجال الاستجابة لشكاوى العملاء والرد على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن، بلغ إجمالى عدد الشكاوى الواردة الى الشركة خلال عام 2021 حوالي 40275 شكوى بين شكاوى انقطاع مياه وطفح صرف ومحاسبة وجودة مياه شرب، وتم التعامل معها.



