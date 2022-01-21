نجم ستار أكاديمي يكشف اعتزاله الغناء في سبوت لايت

غدا السبت..

يحل محمد شاهين نجم برنامج ستار أكاديمي ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان، غدا السبت، في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت على “صدى البلد”.

ويكشف محمد شاهين خلال اللقاء حقيقة خبر اعتزاله الغناء وكواليس احدث اغانيه وثنائياته مع مطربي الراب والمهرجانات، ويتحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بأسرته والشخص القريب منه الذي اكتشف موهبته في الغناء ورأيه في تلك الموهبة.

كما يتحدث ايضا عن علاقته بصديقه المقرب في الوسط الفني والمواقف الغريبة التي جمعتهما معا، كما يتحدث عن اغنيته التي كسرت حاجز المليون في ثلاثة ايام وعلاقته بالسوشيال ميديا والفيديوهات التي ينشرها مع النجم مينا عطا.

برنامج سبوت لايت تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة ١ ظهرا على صدي البلد ١ ويوم الاثنين ٨ مساء على صدى البلد ٢.

أنا بخاف من الكلب.. جنات: كان في معجب عاوز يديني نمر حقيقي هدية

كشفت المطربة جنات، عن أغرب المواقف التي تعرضت له من المعجبين خلال الحفلات التي تقيمها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن أحد المعجبين حاول أن يقوم بإهدائها نمر صغير للتعبير عن تقديره لها.

وتابعت المطربة جنات أن أحد الأشخاص العاملين معها أبلغ ذلك الشخص أنها تخاف من الكلاب ولذلك صرف النظر عن إهدائها ذلك النمر.

واستطردت المطربة جنات أنها لا تدخل الكلاب أو القطط داخل منزلها كونها تخاف منهم بشدة، وعادة ما تكون على أعصابها عندما تلهو بناتها من الكلاب أو القطط خارج المنزل.

آخر أعمالها

كشف الموزع محمد العشي، عن أحدث أعماله الفنية التي ستجمعه مع المطربة جنات، عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

وكتب "العشي"، “انتظروا عمل جميل وراقي وله رسالة مهمة اتشرف فيه بمشاركة اخوات واصحاب في منتهى الفن والابداع، غناء صديقتي المبدعة الفنانة جنات ولحن رفيق الدرب الدكترة المبدع مصطفى العسال، وكلمات الشاعرة العبقرية نور عبد الله”.