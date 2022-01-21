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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بدء امتحانات النقل للصف الأول بمدارس جنوب سيناء

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

تنطلق، غدا السبت، امتحانات النقل الصف الأول والثاني الإعدادي العام والمهني للصم وضعاف السمع للفصل الدراسى الأول وامتحانات الصف الأول الثانوي العام و المهني للصم وضعاف السمع بمدارس جنوب سيناء.

وأكد محمد حامد عقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن مدارس جنوب سيناء أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات

وأوضح عقل أن مدارس جنوب سيناء ستستقبل غدا طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي العام ، والأول والثاني الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع والأول الثانوي المهني للصم وضعاف السمع وامتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من ٢٢ / ١ / ٢٠٢٢ وتستمر ٢ /٢ /٢٠٢٢ لمدة ستة أيام.

وأشار وكيل الوزارة التعليم  أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الإعدادي ٣٣٢١ طالب .. وطلاب الصف الثاني الإعدادي ٣١٠٦ طالب 

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام ٩٠٥ طالب ب ٢٢ مدرسة ثانوية ب٨ إدارات تعليمية.

وتستأنف غدا امتحانات النقل بالصف الأول الثانوي الفني 

وشدد وكيل وزارة  التعليم على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والعمل على راحة الطلاب داخل اللجان وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات فى يسر والانضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن وتواجد عنصرالأمن والزائرة الصحية مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع كل الإدارات أولا بأول.

 

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وكيل وزارة التعليم

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تعليم جنوب سيناء امتحانات النقل السبت

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