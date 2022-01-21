عرضه على نتفليكس 3 فبراير| طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "البحث عن علا"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "البحث عن علا"، الإعلان الرسمي من العمل، والذي تعود فيه النجمة هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

وعلا التي انجبت ولد وبنت تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عدد كبير من النجوم.

المسلسل سيتم عرضه عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير المقبل، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لاعادة اكتشاف ذاتها كإمرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام و زوجة و رائدة اعمال.

ويصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا . وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما ينضم إليهم ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي .فهل تتمكن بمساعدة اسرتها و اصدقائها من بناء حياة خاصة بها و ايجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة و محاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها ؟

أبطال مسلسل البحث عن علا

مسلسل "البحث عن علا " من بطولة النجمة هند صبري و التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها Salam prod بالتعاون مع partner pro و المنتج المنفذ امين المصري والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال و قصة و سيناريو و حوار مها الوزير و غادة عبد العال من إخراج هادي الباجوري.