ندى موسى تعلن موعد انطلاق مسلسل "البحث عن علا" عبر إنستجرام

أعلنت الفنانة ندى موسي عن موعد انطلاق مسلسل البحث عن علا بنشر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علب موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بإطلالة متميزة مرتديةً بلوزة خريفي مشجرة ،أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت علي الميكب الناعم المائل الي الترابي وتناثر خصلات شعرها الكيرلي.

وعلقت قائلةً" استنونا في #البحث_عن_عُلا يوم 3 فبراير على نتفليكس "

وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي:"قمر"، أحلي مسلسل عشان أنت فيه"، "مستنياكي وبحبك أوي".