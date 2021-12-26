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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى موسى: "الناس حاسين بالبرد وفي قلبي دة شم نسيم"

ندي موسي
ندي موسي

نشرت الفنانة ندى موسى، صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

 

وظهرت ندى موسى من أمام البحر بإطلالة شتوية وعلقت قائلة: "الناس حاسين بالبرد وفي قلبي دة شم نسيم".

 


من جانب أخر، تحدثت الفنانة ندى موسى، عن مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض"، قائلة:" كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين".

 

وتابعت ندي موسي خلال حوارها ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC": " شعوري خلال التصوير كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا".

وأضافت: "بعد المشهد تعبت جدًا، وكنت بموت، ليرد الفنان محمود الليثي:"راحت المستشفى، ضغطها وطي وأنا كنت هيغمى عليّ، فيما علقت الفنانة نورهان: وأنا تعبت وضغطي وطي في مشهد الولادة".

وواصلت الفنانة نورهان:"سوسن بدر قالت إن ده أكتر عمل حصل فيه تلاحم فني بين الناس اللي شغاله فيه على مدار السنوات الماضية.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا".

https://www.instagram.com/nadamoussaofficial/p/CX8TI7fMOyy/?utm_medium=copy_link

ندى موسى إطلالة شتوية انستجرام بين الناس التصوير مسلسل

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