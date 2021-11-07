بـ إطلالة جديدة .. ندى موسى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

نشرت الفنانة ندى موسى، صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وعلقت ندى موسي قائلة “ اضحك من قلبك.. بس كده ”.



من جانب أخر، تحدثت الفنانة ندي موسي، عن مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض"، قائلة:" كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين".

وتابعت ندي موسي خلال حوارها ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC": " شعوري خلال التصوير كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا".

وأضافت: "بعد المشهد تعبت جدًا، وكنت بموت، ليرد الفنان محمود الليثي:"راحت المستشفى، ضغطها وطي وأنا كنت هيغمى عليّ، فيما علقت الفنانة نورهان: وأنا تعبت وضغطي وطي في مشهد الولادة".

وواصلت الفنانة نورهان:"سوسن بدر قالت إن ده أكتر عمل حصل فيه تلاحم فني بين الناس اللي شغاله فيه على مدار السنوات الماضية.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا".