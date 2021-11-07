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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة .. ندى موسى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ندى موسى، صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

 

وعلقت ندى موسي قائلة “ اضحك من قلبك.. بس كده ”.


من جانب أخر، تحدثت الفنانة  ندي موسي، عن مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض"، قائلة:" كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين".

 

وتابعت ندي موسي خلال حوارها ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة "DMC": " شعوري خلال التصوير كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا".

وأضافت: "بعد المشهد تعبت جدًا، وكنت بموت، ليرد الفنان محمود الليثي:"راحت المستشفى، ضغطها وطي وأنا كنت هيغمى عليّ، فيما علقت الفنانة نورهان: وأنا تعبت وضغطي وطي في مشهد الولادة".

وواصلت الفنانة نورهان:"سوسن بدر قالت إن ده أكتر عمل حصل فيه تلاحم فني بين الناس اللي شغاله فيه على مدار السنوات الماضية.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا".

 

ندى موسى الفنانة ندى موسي

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