فوائد فيتامين سي للأطفال .. موجود في 20 مصدر غذاء طبيعي .. حيوي جدا لنمو الطفل وتطوره وزيادة مناعته .. تعرف على أضرار نقصه.. ما الحصة اليومية الموصى بها ؟

لماذا يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي؟

في أي عمر يمكن للطفل تناول فيتامين سي؟

ما هي الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين ج للأطفال؟

هل يمكن للطفل الحصول على الكثير من فيتامين سي؟

ما هي الآثار الجانبية لفيتامين ج الزائد؟

ما هي مصادر فيتامين سي للأطفال؟

كيف تعرف أن الطفل يعاني من نقص فيتامين سي؟

كيف يتم تشخيص نقص فيتامين سي؟

فيتامين ج أو حمض الأسكوربيك من العناصر الغذائية الأساسية لنمو الطفل وتطوره بشكل صحي. هذه المغذيات ، الموجودة في معظم الفواكه والخضروات ، هي أكثر الفيتامينات المتاحة بسهولة. ومع ذلك ، على الرغم من توافره بكثرة ، يمكن أن يصاب الأطفال بنقص فيتامين سي.

اقرأ هذا المنشور للتعرف على المصادر ، والمدخول الموصى به ، ونقص فيتامين سي للأطفال.

لماذا يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي؟



فيتامين ج ضروري للعديد من وظائف الجسم التي تعتبر حيوية لنمو الطفل وتطوره. فيما يلي فوائد فيتامين سي للأطفال .

يساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لعملية التئام الجروح

يقلل من ضرر الجذور الحرة على الجسم بسبب خصائصه المضادة للأكسدة العالية

يساعد في التمثيل الغذائي للبروتين

يساعد في الحفاظ على صحة مناعية جيدة عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء

يساعد في امتصاص الحديد غير المعدني (المشتق من النباتات)

يصلح ويحافظ على صحة العظام

لا يتم تصنيع فيتامين سي داخليًا (داخليًا). علاوة على ذلك ، فهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ، مما يعني أن الجسم لا يخزنه. وبالتالي ، فإن المدخول اليومي الكافي ضروري.

في أي عمر يمكن للطفل تناول فيتامين سي؟



يعتبر حليب الأم مصدرًا جيدًا لفيتامين سي ، لذلك يبدأ الأطفال في تناول هذا الفيتامين الأساسي من وجبتهم الأولى. يبدأ تناول فيتامين ج عن طريق الفم في يوم فطام الرضيع لأنه مكون طبيعي للعديد من الفواكه والخضروات الطازجة. خلال هذه الفترة ، يتلقى الرضيع فيتامين ج من مزيج من حليب الأم أو الحليب الاصطناعي والطعام .

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر والذين يعانون من نقص فيتامين سي تناول المكملات الغذائية. ومع ذلك ، من غير الآمن إعطاء المكملات الغذائية ما لم يقترحها أخصائي طبي .

ما هي الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين ج للأطفال؟



تختلف متطلبات فيتامين ج عند الأطفال باختلاف الفئة العمرية. هنا هو الشرط حسب المعاهد الوطنية للصحة :

عمر RDA - بدل غذائي موصى به

1-3 سنوات 15 ملغ

4-8 سنوات 25 ملغ

9-13 سنة 45 ملغ

المصدر: فيتامين ج: صحيفة وقائع للمستهلكين ؛ المعاهد الوطنية للصحة: ​​مكتب المكملات الغذائية.

هل يمكن للطفل الحصول على الكثير من فيتامين سي؟



لا يستطيع الطفل الحصول على الكثير من فيتامين سي من المصادر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لعدم تخزين فيتامين سي في الجسم ، يتم التخلص من أي كمية زائدة مع البول. في حالات نادرة ، جرعة كبيرة من فيتامين Coccurs مع تناول المكملات الغذائية. الحد الأقصى اليومي لفيتامين سي للأطفال هو كما يلي :

عمر الحد الأعلى لفيتامين سي

1-3 سنوات 400 ملجم

4-8 سنوات 650 ملجم

9-13 سنة 1200 ملجم

المصدر: فيتامين ج: صحيفة وقائع للمستهلكين ؛ المعاهد الوطنية للصحة: ​​مكتب المكملات الغذائية.

ما هي الآثار الجانبية لفيتامين ج الزائد؟



الإفراط في تناول فيتامين ج يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك

غثيان

إسهال

تقلصات المعدة

انتفاخ

يمكن أن تتسبب جرعة عالية من فيتامين ج أيضًا في زيادة الحديد في الأفراد المصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية ، وهي حالة وراثية تسبب زيادة امتصاص الحديد (فيتامين ج يساعد في امتصاص الحديد). يمكن أن يؤدي الحمل الزائد للحديد إلى تسمم ، مما قد يؤدي إلى تلف أنسجة الجسم .

ما هي مصادر فيتامين سي للأطفال؟

يوجد فيتامين سي في معظم الفواكه والخضروات . فيما يلي مصادر الغذاء .

عنب الثعلب

فلفل أحمر

بطاطا

جريب فروت

البازلاء الخضراء

فاكهة الكيوي

فراولة

الفلفل

فلفل أخضر

طماطم

ثمار الحمضيات (برتقال ، ليمون ، ليمون وعصائرها)

الشمام

كرنب

بروكلي

قرنبيط

السبانخ والخضروات الورقية الأخرى

يتم تدعيم معظم الحبوب والمنتجات الغذائية والمشروبات بفيتامين ج لتعويض فقدها أثناء المعالجة.



فيتامين سي متقلب. الطرق التحضيرية مثل التقطيع أو التسخين تقلل من فعاليتها. ومن ثم ، تناول الأطعمة المذكورة أعلاه مباشرة بعد التحضير .

كيف تعرف أن الطفل يعاني من نقص فيتامين سي؟



نقص فيتامين سي نادر لأن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات يكفي لتلبية احتياجاته. ومع ذلك ، قد يصاب الأطفال الذين يصعب إرضائهم في الأكل بنقص خفيف. أعراض ضد itamin C د eficiency يمكن أن تشمل في الأطفال .

نزيف الأنف

فقر دم

شعر جاف

التهاب اللثة (التهاب ونزيف اللثة)

جلد جاف

تآكل المينا

القدرة المنخفضة على مكافحة العدوى

ضعف التئام الجروح

يمكن أن يتسبب النقص الحاد في فيتامين سي لأكثر من ثلاثة أشهر في حدوث حالة تسمى الإسقربوط.

تشمل أعراض الاسقربوط

كدمات سهلة

آلام الساق والذراع

نتوءات بالقرب من بصيلات الشعر

إعياء



كيف يتم تشخيص نقص فيتامين سي؟



قد يثبت الطبيب المختص نقص فيتامين سي من خلال دراسة أنماط طعام طفلك وأعراضه. لتأكيد التشخيص ، قد يوصون بإجراء فحص دم لمراقبة مستويات حمض الأسكوربيك في الدم. يشير مستوى أسكوربيك في الدم الذي يبلغ 0.2 مجم / ديسيلتر إلى نقص حاد في فيتامين سي >

إذا لاحظت أي علامات لنقص فيتامين سي ، قم بزيارة طبيبك قبل تناول المكملات. كما تمت مناقشته ، فإن النظام الغذائي المتوازن كافٍ لضمان تلبية طفلك لمتطلبات فيتامين سي. كما أن النظام الغذائي المتوازن يقلل من مخاطر نقص الفيتامينات والمعادن الأخرى. وبالتالي ، تأكد من تناول طفلك للفواكه والخضروات خمس مرات على الأقل في اليوم.