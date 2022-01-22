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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى كأس الرابطة والقناة الناقلة

مباراة الزمالك وغزل
مباراة الزمالك وغزل المحلة

يلتقى مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

 

تقام مباراة الزمالك ونظيره فريق غزل المحلة فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت فى إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الجديدة.

 

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت من كأس رابطة الأندية المحترفة عبر استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

ويشارك في بطولة كأس الرابطة الجديد 18 ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

 

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

 

وأسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية عن وقوع نادى الزمالك في إطار منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من:  فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.


ورصدت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب جوائز كبيرة على أن يحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري والوصيف على مليون جنيه وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة.

 

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.


 

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