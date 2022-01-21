عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة شيكابالا.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

شيكابالا نجم فريق
شيكابالا نجم فريق الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة.

 

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.

الزمالك كارتيرون غزل المحلة شيكابالا أوباما

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 21-1-2022

خطيب المسجد الحرام: إننا لنفخر أعظم الفخر برجال الأمن وجنودنا حماة العرين

حل أزمة مرتبات ماسبيرو و500 جنيه زيادة للموظفين بتكلفة 45 مليارا.. تصريحات وزير المالية

العاصفة هبة.. ماذا فعلت بشوارع لبنان؟

خطيب الحرم المكي: العلماء سفينة نوح للبشر وصمام أمانهم

قرعة كأس ملك إسبانيا.. صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

عاوز فلوسي.. محلل سياسي يحرج مذيع بي.بي.سي على الهواء

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

100 ثعبان ينهون حياة رجل في منزل.. شاهد تفاصيل مروعة

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

مذكرة تفاهم بمليار دولار.. تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بين مصر وكوريا

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

بعد توجيهات الرئيس عن الدراسة والعمل.. ما اجراءات الدولة لمواجهة خطر أوميكرون ؟

احذروا الساعات المقبلة.. أسباب موجة البرد القارس وتأثيراتها حتى 25 يناير

فيديو

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ