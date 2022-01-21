عودة شيكابالا.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة غزل المحلة المقرر لها غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.