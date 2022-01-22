أمر غير مقبول.. الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد انتشار الرؤوس النووية حول العالم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن عدد الرؤوس النووية في العالم قد بلغ 13 ألف رأس نووي، وهو أمر غير مقبول.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي: "نحن، مع الأسف، نلاحظ زيادة عدد الرؤوس النووية. يوجد 13 ألف رأس نووي في العالم، ولا أعتقد أن هذا أمر يمكن أن نقبله"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

هذا وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في 3 فبراير الماضي، مذكرات حول استكمال اتخاذ الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد معاهدة "ستارت -3". وقد تم تمديدها بالفعل من دون أي تغييرات أو إضافات لمدة خمس سنوات أخرى - حتى 5 فبراير عام 2026.

وهذه المعاهدة تعتبر حجر الأساس عالميا للحد من الأسلحة وتعمل على الحد من أعداد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصاروخية والقاذفات التي يمكن لموسكو وواشنطن نشرها.

