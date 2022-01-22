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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير إدارة الدعوة الإلكترونية: وزارة الأوقاف أحدثت نقلة نوعية كبيرة لدى الأئمة

المشاركون في دورة
المشاركون في دورة وزارة الأوقاف

عقدت وزارة الأوقاف، اليوم الثاني من محاضرات دورة: "أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا" لنخبة من العاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها وزارة الأوقاف، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين بها للتعامل مع العصر بأدواته ، مع أقصى درجات الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والآداب العامة.

شارك في الدورة، الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين، والشيخ محمد إبراهيم عسكر مدير إدارة الدعوة الإلكترونية ، والشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية بالمحافظة ، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي. 

وفي كلمته أكد الدكتور عمرو مصطفى أن الدعوة التي تزينت بالأخلاق هي التي كتب لها البقاء والاستمرارية ، ولقد اتخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) من الأخلاق منطلقًا لدعوته ، وارتكزت رسالة الإسلام على الأخلاق والقيم النبيلة ، وقد أثبتت الشواهد الدينية والتاريخية أن الدعوة القائمة على التسامح والرفق وقبول الآخر أجدر على استمالة القلوب والعقول ، وأن التشدد والغلو من أسباب انصراف المدعوين عن الداعية قال تعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" ، فعلى الدعاة أن يزينوا خطابهم الدعوي بالرفق واللين ، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه ، وأن يبذلوا قصارى جهدهم للتصدي لجماعات التطرف والإرهاب بتوعية الشباب بسماحة هذا الدين ووسطيته ، مؤكدين على القيم الإنسانية والأخلاق العالية ونشر صحيح الدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي كلمته أكد الشيخ محمد عسكر أن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي فن وصناعة ، وعلى الإمام أن يتعامل معها بعلم ومهارة وخبرة وإتقان، وأن هناك تطورًا تكنولوجيًّا رهيبًا وعلينا أن نسابق الزمن.


وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أحدثت نقلة نوعية كبيرة وتطورًا ملحوظًا لدي أئمة وزارة الأوقاف في التعامل مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، وذلك بفضل الدورات المتخصصة والمكثفة التي أطلقتها الوزارة.

وبين مفهوم الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية التي يمكنها مهاجمة الأجهزة والشبكات ، مما يؤكد ضرورة الحفاظ على المعلومات والخصوصية حتى لا يقع الإمام ضحية لقراصنة النت ، وأن لا يتعرض للابتزاز.


وأكد على ضرورة التوعية بالضوابط الأخلاقية المنوطة باستخدام مواقع التواصل الإجتماعي ، وتوضيح الحدود الشرعية لعدم انتهاك الخصوصيات في التواصل الإلكتروني ، والوصول إلى الميثاق الأخلاقي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي استخدامًا رشيدًا ، حيث إن الاهتمام بالصالح العام ، وحاجات المجتمع من المقاصد الضرورية.

وزارة الأوقاف أخلاقيات وآداب السوشيال ميديا مستشفى الدعاة هيئة الأوقاف المصرية

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