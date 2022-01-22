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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..أجواء باردة جدًا السبت ومنخفض قبرصي الأحد

صدى البلد

 تكون الأجواء اليوم السبت، باردة جداً ومستقرة في أغلب مناطق المملكة الأردنية ، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية واماكن تجمعات المياه.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث تتكاثر كميات الغيوم وتسقط الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً أثناء الليل الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحياناً في أجزاء من شمال المملكة خلال ساعات الليل.

كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل سقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

ويطرأ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع استمرار هطول الامطار أثناء النهار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، كما يتوقع في ساعات الصباح سقوط زخات من الثلج الممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً ومستقرة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 - 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 8 - 0، وفي المرتفعات الشمالية 7 إلى -1، وفي مرتفعات الشراة 7 إلى -2، وفي مناطق البادية 11 إلى -1، وفي مناطق السهول 10 - 1، وفي الاغوار الشمالية 16 - 4، وفي الأغوار الجنوبية 18 - 6، وفي البحر الميت 17 - 8، وفي خليج العقبة 18 - 7 درجات مئوية.

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الأردن المملكة الأردنية الأرصاد الجوية المرتفعات الجبلية الصقيع

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