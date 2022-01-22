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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسار زيارات.. الآثار توضح تفاصيل خدمات جديدة لـ ذوى القدرات الخاصة

وزارة السياحة
وزارة السياحة

كشف أحمد ناجى مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل الخدمات الجديدة التي يتم تقديمها لذوي القدرات الخاصة بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح أحمد ناجى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تم عمل مسار زيارات فى المتاحف ومنها متحف المركبات الملكية بطريقة برايل لذوى الاحتياجات الخاصة للأشخاص المكفوفين بصريا وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأشار أحمد ناجى، إلى أن متحف المركبات الملكية يشمل أيضا وجود علامات أثرية بلغة الإشارة للأشخاض ذوى الإعاقة السمعية، مضيفا: "نامل في تعميم نموذج متحف المركبات الملكية على كافة المتاحف خلال الفترة القادمة  .

ونوه أحمد ناجى ، إلى أن متحف الفن الإسلامى يشتمل أيضأ على تقديم خدمات لذوى الإعاقة ووجود ماكيتات بتقنية 2d وشرح بطريقة برايل للأشخاص المكفوفين عند زيارة المتاحف . 

 

السياحة ذوي الاحتياجات الخاصة المركبات ذوي الإعاقة المكفوفين

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