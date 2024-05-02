الأسواق تتحرك عقب قرار الفيدرالي.. الذهب وبتكوين يقلصان الخسائر وداو جونز يصعد

أكد الفيدرالي الأمريكي في بيانه الذي صدر بعد اجتماع استمر يومين، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في ملف التضخم خلال الفترة السابقة، في إشارة إلى الربع الأول من عام 2024، حيث ارتد التضخم وارتفع.

ونتيجة لهذه الإشارة، يرى المتداولون أن الخفض الأول من جانب الفيدرالي الأمريكي سيأخذ مكانه في نوفمبرالمقبل.

وقد ارتفع سعر البتكوين إلى ما فوق 58 ألفاً بعد مسار هبوطي طيلة اليوم مع تأكيد بيان الفيدرالي على قوة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد عملة البتكوين المشفرة أحد الملاذات ضد التضخم.

وكذلك ارتفع الذهب بنسبة تقارب الـ 1% في الوقت الحالي.

جاء هذا بعد إعلان الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند 5.5% دون تغيير في اجتماع مايو.

كما ارتفعت الأسهم، حيث قامت وول ستريت بتقييم قرار الفيدرالي بترك أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة.

أضافت السوق 0.9%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.2%

على الناحية الأخرى، ارتفعت الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، حيث ارتفعت أسعار الذهب بـ 0.96% للعقود الفورية لتصعد إلى 2308 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب إلى 2319 بزيادة 0.69%.

وكذلك قلصت عملة البتكوين من خسائرها وتتداول الآن عند 59 بعد بيان الفيدرالي لتقلص الخسائر إلى هبوط 4% فقط في الوقت الحالي.

ووصل الإيثريوم لمستويات الـ 3000 دولار من جديد، حيث تتداول الآن عند 2956.59 دولاراً.

إلى ذلك، هبط مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.14% إلى 105.955 مقابل سلة من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تهبط فيه عوائد سندات الخزانة بقوة، وعلى رأسها عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات حيث هبط بـ 1.2% إلى 4.633%.