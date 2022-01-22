شادي حسين يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا في شباك انبي بكأس الرابطة

سجل فريق سيراميكا كليوباترا هدف التعادل في شباك انبي خلال المباراة المقامة علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية .

تقدم فريق انبي بهدف لصلاح ريكو في الدقيقة 51 وتعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 52 عن طريق شادي حسين.

الشوط الاول :-

نجح محمود كوكو حارس سيراميكا كليوباترا في التصدي لضربة جزاء أمام انبي في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وأضاع فريق إنبي ضربة جزاء ثانية قبل نهاية شوط اللقاء الأول بلحظات.

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - محمد حسن- محمد توني محمد إبراهيم .

خط الهجوم :مصطفى ميسي - شادي حسين .