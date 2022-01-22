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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 وزراء ومحافظ البحر الأحمر وممثلو الاتصالات يشاركون باجتماعات اللجان النوعية للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف  نواب البرلمان نشاطهم في اجتماعات اللجان النوعية للأسبوع الجديد، بعقد 66 اجتماعا لمختلف اللجان النوعية بالبرلمان، وذلك بداية من غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

23 اجتماعا لمختلف اللجان النوعية هي حصيلة الجهود المرتقبة  للجان البرلمان غد الأحد في أعقاب انتهاء الجلسات العامة، حيث تعقد لجان البرلمان مجموعة من الاجتماعات في حضور مسؤولين ووزراء وأبرزها: لجنة الشئون العربية اجماعا لمناقشة تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (CUP ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فيما يحضر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

فيما تحضر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار يوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة درية شرف الدين، بشأن القصور الشديد في وجود المسارح ودور العرض السينمائي في العديد من المحافظات.

ويعقد النواب يوم الإثنين 23 اجتماعا لمختلف اللجان النوعية، وأهمها الدفاع والأمن القومي التي تناقش تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري، في حضور ممثلي المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للطفولة والأمومة.

فيما يستمع نواب لجنة السياحة، إلى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.

وعلى صعيد يوم الثلاثاء فيقعد نواب البرلمان 20 اجتماعا للجان النوعية، أهمها حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماع الشئون الإفريقية، لمناقشة مناقشة خطة وزارة التعاون الدولي فيما يخص الشأن الأفريقي.

كما تحضر الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة يوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن إنشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

كما تحضر وزيرة البيئة نقاشات موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولى أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وفي اجتماع لجنة حقوق الإنسان ليوم الثلاثاء، تحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا لمناقشة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة بشأن الشكاوى الواردة للجنة ودور الوزارة في تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

نواب السياحة الشئون الأفريقية الساحل الشمالي الفيوم شركات النظافة

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