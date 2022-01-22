الـ var يحرم غزل المحلة من ركلة جزاء أمام الزمالك





طالب لاعبو غزل المحلة احتساب ركلة جزاء لصالح مصطفى العش الذي سقط بعد انفراده بمحمد عواد لاعب الزمالك، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

توقفت المباراة بعد قرار الحكم والعودة لتقنية ال var، بعد سقوط اللاعب داخل أرضية الملعب في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

بعد مشاهدة الكرة من أكثر من زاوية احتسب حكم المباراة الكرة لصالح الزمالك، وحرم غزل المحلة من ركلة جزاء.

وكان استطاع هشام عادل من تسجيل هدف رائع في مرمى الزمالك عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

ويضم تشكيل غزل المحلة كل من:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: هاني عادل – محمد فتح الله – خالد سامي – محمد بازوكا

خط الوسط: أشرف سيد – مصطفى العش – هشام بلحة – أحمد النادري – إبراهيم كونيه

خط الهجوم: عبده يحيى



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم- رزاق سيسيه.

خط الهجوم: عمر السعيد