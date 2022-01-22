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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي: مصر تشهد طفرة إنشائية وبشرية بمجالي الشباب والرياضة في عهد الرئيس السيسي

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

بدأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في العودة لعمله تدريجياً من خلال عقد اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة بعض الملفات وحسمها، وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا منذ الثلاثاء الماضي.

وظهرت ايجابية المسحة الطبية لوزير الشباب والرياضة اثناء استعداده للسفر الى الكاميرون لحضور مباراة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية ، وهو ما منعه من السفر لمؤازرة الفراعنة .

وتأهل منتخب مصر لدور ال16 ببطولة أمم إفريقيا لمواجهة كوت ديفوار يوم الاربعاء المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وقال صبحي في تصريحات خاصة : انه على ثقة كبيرة في اللاعبين لمواصلة مشوارهم القاري وتخطي المنتخب الايفواري يوم الاربعاء المقبل ، وجميع المصريين خلفهم ويدعموهم بقوة. 

وعن كلمته عن الرياضة في عهد الرئيس السيسي وبمناسبة عيد الشرطة يوم 25 يناير قال: أهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة البواسل بعيدهم واسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

واضاف : مجالا الشباب والرياضة شهد طفرة وانطلاقة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأصبح حديث العالم كله عندما استضفنا كبرى البطولات القارية والعالمية وهو ما جعل كل الوفود الاجنبية تشيد بتنظيم مصر وبمعالمها وباجراءاتها الامنية والطبية خاصة بعد تنظيم مونديال اليد في ظل جائحة كورونا.

واشار صبحي الى ان اخر الاحداث الكبرى كانت منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة ، وهذا المنتدى مثلما قال الرئيس السيسي فكرة مصرية خالصة ايمانا بدور الشباب والرؤى المختلفة لهم التي تطرح ويتم مناقشتها.

واكد وزير الشباب والرياضة تصريحاته : مصر اصبحت في مقدمة الدول المستضيفة لكل الاحداث الكبرى ، وهو ما شهده عام 2021 بعد استضافتنا لعدة بطولات عالمية وقارية في مختلف الألعاب وجعل مصر حديث وسائل الاعلام العالمية لما قدمته من حسن تنظيم المحافل الدولية ، على اضخم منشآت رياضية بكافة الامكانيات العالمية وهو ما تم في عهد الرئيس السيسي. 

واختتم تصريحاته : مصر تمتلك بنية تحتية على اعلى مستوى واصبح لدينا مدينة مصر الاولمبية الى جانب كبرى الملاعب باحدث التقنيات كل هذا مع الاهتمام بابطالنا واعدادهم للاولمبياد وللبطولات المختلفة ، فالرئيس السيسي يهتم ويساند الرياضة والشباب بشكل كبير في المنشآت والبشر ونعمل جاهدين على تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر لتكون مصدر تطوير ثقافي ورياضي وانساني. 

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