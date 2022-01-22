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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلسكوني يقرر عدم الترشح للرئاسة في إيطاليا

برلسكوني
برلسكوني

قال مصدر من حزب فورزا إيطاليا، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني قرر عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

 

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زيادة وفيات كورونا في إيطاليا رغم انخفاض الإصابات

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زيادة قياسية.. إيطاليا تسجل 228 ألف إصابة و434 وفاة بكورونا خلال يوم

 

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فأنه لا يزال الاجتماع مستمرا بين أحزاب يمين الوسط الإيطالية قبيل التصويت البرلماني الذي سيبدأ يوم 24 يناير الجاري.

ومن الشخصيات الأخرى التي لديها فرصة رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا.

وتعرض برلسكوني لأزمات صحية خلال العام الماضية 2021، كان أخرها في أغسطس عقب نقلها إلى المستشفى.

كما أنه نقل إلى المستشفى في مايو من العام الماضي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 سيلفيو برلسكوني إيطاليا أحزاب يمين الوسط الإيطالية

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