برلسكوني يقرر عدم الترشح للرئاسة في إيطاليا

قال مصدر من حزب فورزا إيطاليا، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني قرر عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فأنه لا يزال الاجتماع مستمرا بين أحزاب يمين الوسط الإيطالية قبيل التصويت البرلماني الذي سيبدأ يوم 24 يناير الجاري.

ومن الشخصيات الأخرى التي لديها فرصة رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو ووزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا.

وتعرض برلسكوني لأزمات صحية خلال العام الماضية 2021، كان أخرها في أغسطس عقب نقلها إلى المستشفى.

كما أنه نقل إلى المستشفى في مايو من العام الماضي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".