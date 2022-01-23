الانفلونزا عند الأطفال: الأعراض الأسباب والعلاج والوقاية

كيف تنتشر الانفلونزا وكم تستمر؟

ما هي اسباب الانفلونزا عند الاطفال؟

ما هي اعراض الانفلونزا عند الاطفال؟

من هو الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا؟

كيف تختلف الانفلونزا عن نزلات البرد؟

متى يجب أن ترى الطبيب؟

كيف تعالج الانفلونزا عند الاطفال؟

ما هي بعض العلاجات المنزلية للإنفلونزا؟

كيف تمنع الانفلونزا عند الاطفال؟

متى يجب تطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا؟





الأنفلونزا هي عدوى تنفسية حادة يسببها فيروس الانفلونزا. يتكون الفيروس من ثلاثة أنواع: الأنفلونزا A و B و C. يحدث انتقال الفيروس من خلال الرذاذ أو الاتصال المباشر مع شخص مصاب.

تحدث حالات تفشي الإنفلونزا في الغالب بين نوفمبر وأبريل. نظرًا لأن فيروسات الأنفلونزا تتغير بمرور الوقت ، فإن الأطفال لا يظلون محصنين ضدها وقد يصابون بالعدوى كل عام .

قد تسبب عدوى الأنفلونزا أمراضًا خطيرة عند الأطفال. تشير التقديرات إلى أن حوالي 20000 طفل دون سن الخامسة يدخلون إلى المستشفى كل عام بسبب المضاعفات المتعلقة بالإنفلونزا اقرأ هذا المنشور لمعرفة المزيد عن الأعراض والأسباب وعوامل الخطر والعلاج والوقاية من الأنفلونزا عند الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي.

كيف تنتشر الانفلونزا وكم تستمر؟

يتعافى معظم الأطفال الأصحاء من الأنفلونزا في غضون أسبوع دون مضاعفات كبيرة. ومع ذلك ، قد يستمر السعال والتعب لفترة أطول (أسبوع أو أسبوعين في الغالب) .

تتواجد فيروسات الأنفلونزا في الأنف والحنجرة وقد تنتشر بثلاث طرق :

الاتصال المباشر: إن إمساك اليدين أو التقبيل أو اللمس قد ينقل الجراثيم من شخص مصاب إلى شخص سليم.

الاتصال غير المباشر: قد يصاب الأطفال بالعدوى إذا لمسوا أجراس الباب أو الألعاب أو الكتب التي سبق أن لمسها شخص مصاب.

عن طريق الهواء: قد ينتشر الفيروس عن طريق السعال أو العطس عند الشخص المصاب.

يكون الأطفال أكثر إصابة بالعدوى قبل 24 ساعة من بدء الأعراض. ينخفض ​​خطر انتشار العدوى بعد حوالي سبعة أيام من المرض .

ما هي اسباب الانفلونزا عند الاطفال؟

الأنواع التالية من فيروسات الأنفلونزا تسبب الأنفلونزا.

الأنفلونزا A و B: تسبب هذه الفيروسات أمراضًا وأوبئة خطيرة ، حتى دخول المستشفى والوفاة ، في فصل الشتاء. من الصعب السيطرة عليها لأنها تتحور كل عام.

الأنفلونزا C: هذه الفيروسات لا تسبب أي أعراض أو تسبب التهابات الجهاز التنفسي الخفيفة. لا تؤثر على الصحة العامة بشكل كبير.

ما أعراض الانفلونزا عند الاطفال؟

يبدأ معظم الأطفال في الشعور بالمرض بعد يومين من الإصابة. فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للأنفلونزا :

حمى مفاجئة (عادة أعلى من 38 درجة مئوية)

قشعريرة

الصداع

آلام عضلية شديدة

إعياء

سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال الجاف

دوخة

الغثيان والقيء

ألم الأذن

إسهال

فقدان الشهية

بعض الأعراض الأخرى الخاصة بالأطفال هي

ارتفاع في درجة الحرارة غير مبرر عند الأطفال حديثي الولادة والرضع

درجة الحرارة فوق 39.5 درجة مئوية مع تشنجات

التهابات الحلق والحبال الصوتية والالتهاب الرئوي (التهاب الرئة مع التهاب كيس الهواء) والتهاب الشعب الهوائية

الإسهال والقيء واضطراب المعدة وآلام البطن

وجع الأذن والعيون الحمراء

آلام الساق أو الظهر بسبب تورم العضلات

في حالات نادرة ، قد تسبب الأنفلونزا نوبات ، وعدم استجابة ، وارتباك أو تؤثر على القلب والدماغ (خلل وظيفي في الدماغ واعتلال دماغي). قد يضعف أيضًا جهاز المناعة ويسبب التهابات بكتيرية في الأذن أو الرئة.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا؟

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا إذا كانوا





تواصل مع المصابين

لم يتم تطعيمها

لا تغسل أيديهم بانتظام

كيف تختلف الانفلونزا عن نزلات البرد؟

على الرغم من أن الأنفلونزا ونزلات البرد قد تبدو متشابهة ، إلا أنها عدوى مختلفة. الانفلونزا سببها فيروس الانفلونزا ، في حين أن نزلات البرد قد تسببها فيروسات مختلفة.



عادة ما تكون أعراض البرد خفيفة ، مصحوبة بألم في الحلق وسيلان الأنف والعطس. غالبًا ما يحافظ الأطفال المصابون بالزكام على مستويات طاقة جيدة ويأكلون جيدًا. بدلاً من ذلك ، قد تكون أعراض الأنفلونزا شديدة ، مثل الإسهال والقيء ، وتؤدي إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي. قد يفقد الأطفال أيضًا شهيتهم .



بعض الاختلافات الملحوظة بين نزلات البرد والإنفلونزا هي:

الانفلونزا عند الأطفال: الأعراض ، الأسباب ، العلاج ، العلاجات والوقايةيحفظ



متى يجب أن ترى الطبيب؟

يمكن تشخيص الأنفلونزا عند الأطفال عن طريق فحص.

الأعراض الجسدية ، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتعب وآلام العضلات

مخاط من الأنف أو الحلق في المختبر

العلاج الفوري للأنفلونزا ضروري لتجنب المضاعفات. يجب عليك مراجعة الطبيب في حالة هذه الحالات الطارئة:



كان طفلك أقل من ثلاثة أشهر ولديه

ضيق في التنفس

التقيؤ

حمى (درجة حرارة المستقيم 38.5 درجة مئوية أو أكثر).

طفلك هو

يتنفس بسرعة وله شفاه ووجه مزرقان

أزيز أو ألم في الصدر أو سعال مصحوب بالدم

الاختناق أو القيء بسبب السعال

شرب كمية أقل من السوائل وعدم التبول لمدة ست ساعات

الإصابة بإسهال شديد

الشعور بألم شديد في العضلات

الشعور بالنعاس أكثر من المعتاد

كونه صعب الإرضاء

لا تتحسن بعد خمسة أيام

الإصابة بمرض مزمن مع تفاقم الأعراض

غير قادر على التحرك (يعرج)

لا تستجيب

تصلب الرقبة _

الإصابة بنوبة

تبدو مرتبكة

كيف تعالج الانفلونزا عند الاطفال؟

يعتمد علاج الإنفلونزا على عمر طفلك وشدة أعراضه وحالته الصحية. بشكل عام ، قد يصف الأطباء الأدوية المضادة للفيروسات لتقصير مدة الإصابة بالأنفلونزا لبضعة أيام بالإضافة إلى أدوية السعال. ومع ذلك ، تجنب إعطاء أدوية البرد والسعال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات دون استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك .



علاوة على ذلك ، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من الأعراض :

ألبس طفلك ملابس خفيفة وحافظ على درجة حرارة الغرفة 20 درجة مئوية.

امنحهم الكثير من السوائل والوجبات الصغيرة المغذية.

تأكد من حصولهم على قسط كاف من الراحة.

استخدم عقار اسيتامينوفين أو ايبوبروفين لتقليل الحمى والآلام.

ما هي بعض العلاجات المنزلية للإنفلونزا؟

فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها في المنزل لتخفيف إصابة طفلك بالأنفلونزا:

استخدم مرطب الهواء بالرذاذ البارد في الغرفة لتخفيف السعال وانسداد الأنف. نظف المرطب بعد كل استخدام أو مرة واحدة في اليوم.

بالنسبة للرضع الذين يعانون من انسداد الأنف ، اسكب بضع قطرات من الماء المالح في الأنف ونظف المخاط بمصباح مطاطي . لا تفعل ذلك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. للأطفال الأكبر سنًا ، استخدم رذاذ الأنف

أعط حلوى صلبة خالية من السكر مصنوعة من العسل أو الأعشاب أو البكتين للأطفال فوق سن الثالثة للمساعدة في تهدئة الحلق. تساعد مستحلبات الحلق التي تحتوي على البنزوكائين أو المنثول أو الفينول على تخدير الحلق

يساعد العسل على تليين المخاط وتسكين السعال. أعط ملعقة أو ملعقتين من العسل ليلاً فقط للأطفال فوق سن 12 شهرً.

ضع فرك المنثول على صدر ورقبة الأطفال فوق السنتين. يساعد دفء الجسم على إطلاق فرك المنثول في الهواء وتهدئة البرد والسعال .

قدمي الشاي الساخن لتسكين السعال وتخفيف الاحتقان وترطيبها . المشروبات مثل شاي الزنجبيل (الماء المغلي بالزنجبيل الطازج أو المسحوق) وشاي الثوم (الماء المغلي بالثوم الطازج) وشاي القرفة (الماء الساخن ممزوج بالقرفة والعسل) والحليب الذهبي (الحليب الدافئ مع ملعقة صغيرة من الكركم) هي موصى به.

قدمي الحساء الساخن لإزالة الاحتقان وتسكين الحلق. حساء الدجاج المعكرونة يستخدم بشكل شائع للرشح والإنفلونزا. يمكنك أيضًا إعطاء حساء الخضار لطفلك أو حساء الدجاج بالخضروات .

امنح قدمك حمامًا ساخنًا عن طريق غمس أقدامهم في ماء دافئ لبعض الوقت .

يمكن أن يساعد استنشاق البخار في تخفيف المخاط وتسكين السعال. يمكنك أيضًا إضافة زيت الأوكالبتوس إلى الماء المستخدم في التبخير .

شجعهم على الغرغرة بالماء الدافئ.



كيف تمنع الانفلونزا عند الاطفال؟



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يمكن الوقاية من الإنفلونزا بالتطعيم والأدوية المضادة للفيروسات وإجراءات وقف الانتشار لذلك ، للوقاية من الأنفلونزا عند الأطفال ، تأكد من حصول جميع أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر على لقاح الإنفلونزا كل عام. يجب عليك أيضًا التأكد من أن الأطفال

اغسل أيديهم بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض والسعال أو العطس وقبل الأكل.

لا تشارك أبدًا الأواني أو المناشف أو الأكواب أو الألعاب.

ابق في المنزل عند التعامل مع الأنفلونزا

تغطية أفواههم أثناء العطس أو السعال

استخدم الأقنعة وحافظ على التباعد الاجتماعي

متى يجب تطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا؟

يجب أن يتم تطعيم كل من يزيد عمره عن ستة أشهر ضد الإنفلونزا كل عام. أفضل وقت للتطعيم هو نهاية شهر أكتوبر ، قبل بدء موسم الإنفلونزا.

قد يحتاج بعض الأطفال إلى جرعتين من لقاح الإنفلونزا. في مثل هذه الحالات ، يمكن إعطاء الجرعة الأولى قبل ذلك بقليل والجرعة الثانية بعد أربعة أسابيع. يطور الجسم أجسامًا مضادة للفيروس بعد أسبوعين من التطعيم