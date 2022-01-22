قصة ولا في الخيال.. شاب بعمر الـ35 لا يزال يرتدي حفاضات الأطفال

في قصة غريبة من نوعها يرتدي شاب بعمر 35 عاماً حفاضات أطفال، بسبب معاناته من حالة طبية نادرة، معترفاً انه لم يعد خجولا من هذا الأمر.

مارك سباجانولو

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، قضى “مارك سباجانولو” السنوات العشرين الماضية يكافح من أجل السيطرة على أمعائه ومثانته.

وبعد ان كان يخفي امره بشأن ارتداء الحفاضات، بسبب عدم تحكمه في ذاته ، باتت يواجه مرضه واصبح يصنع محتوى خاص به عبر تطبيق التيك توك.

مارك سباجانولو

واوضحت الصحيفة، مارك ، 35 سنة ، يعاني من حالة عصبية تنكسية تسمى اعتلال الأعصاب المحيطية، حيث يحدث المرض عندما لا يتلقى الدماغ إشارات عندما تمتلئ المثانة والأمعاء.

بدأ يعاني من سلس البول لأول مرة عندما كان عمره 15 عامًا وخاض سنوات من الاختبارات قبل أن يتم تشخيصه أخيرًا عندما كان يبلغ من العمر 25 عامًا.

يقول مارك الآن إنه يبحث عن الحب وهو منفتح وصادق بشأن حالته، مضيفاً أن معظم الناس "منفتحون ومتفهمون" حيال حالته الصحية .