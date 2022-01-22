عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة ولا في الخيال.. شاب بعمر الـ35 لا يزال يرتدي حفاضات الأطفال

مارك سباجانولو
مارك سباجانولو

في قصة غريبة من نوعها يرتدي شاب بعمر 35 عاماً حفاضات أطفال، بسبب معاناته من حالة طبية نادرة، معترفاً انه لم يعد خجولا من هذا الأمر.

مارك سباجانولو

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، قضى “مارك سباجانولو” السنوات العشرين الماضية يكافح من أجل السيطرة على أمعائه ومثانته.

 

وبعد ان كان يخفي امره بشأن ارتداء الحفاضات، بسبب عدم تحكمه في ذاته ، باتت يواجه مرضه واصبح يصنع محتوى خاص به عبر تطبيق التيك توك.

مارك سباجانولو

واوضحت الصحيفة، مارك ، 35 سنة ، يعاني من حالة عصبية تنكسية تسمى اعتلال الأعصاب المحيطية، حيث  يحدث المرض عندما لا يتلقى الدماغ إشارات عندما تمتلئ المثانة والأمعاء.

 

بدأ يعاني من سلس البول لأول مرة عندما كان عمره 15 عامًا وخاض سنوات من الاختبارات قبل أن يتم تشخيصه أخيرًا عندما كان يبلغ من العمر 25 عامًا.

 

يقول مارك الآن إنه يبحث عن الحب وهو منفتح وصادق بشأن حالته، مضيفاً أن معظم الناس "منفتحون ومتفهمون" حيال حالته الصحية .

شاب عمر حفاضات حالة طبية نادرة قصه الخيال

موضوعات متعلقة

شاهد| كيف تحولت أقوى فتاة في العالم بعد 6 سنوات من غيابها|صور

أرنولد شوارزنيجر يتورط في حادث سير مروع | فيديو

نال جزاءه.. سياسية سعودية تُطلق زوجها الإعلامي البريطاني بعد انفصاله عن "الأولى"

بعد غلق 5 مطاعم شهيرة.. طبيبة بيطرية تشرح الفرق بين لحوم الحمير والماشية

أم تجوع ابنتها المعاقة حتى الموت

سيدة تلقطت صورة سيلفي أعلى سيارتها وهي تغرق في نهر متجمد

60 تحت الصفر .. باحث مصري ينجح في السير بأنفاق جليدية أسفل القطب الجنوبي

لغز وفاة أحد أبطال مارفل في حادث تزلج

ترشيحاتنا

بسبب جوز حمام.. شاب يعتدي على آخر بشومة في عين شمس

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا.. مستشار الرئيس للصحة: زيادة كبيرة في إصابات كورونا بسبب أوميكرون

قصة ولا في الخيال.. شاب بعمر الـ35 لا يزال يرتدي حفاضات الأطفال

فيلم أصحاب ولا أعز .. طارق الشناوي: منى زكي تعرضت للهجوم بلا مبرر|فيديو

مصطفى بكري يطالب بوقف التعامل مع شركة نتفلكس حفاظًا على الأسرة المصرية|فيديو

ميدو للاعبي الزمالك: "العبوا لشرفكم.. ولازم تفوقوا"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة في الترم الثاني بسبب كورونا

بأمر القضاء الإداري.. منع النساء دون الأربعين من نزول الفنادق دون محرم

الأرصاد: منخفض جوي قادم من أوروبا يضرب مصر|فيديو

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

ألف جنيه للجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. فيديو

بعد ثلاثية المحلة.. الزمالك يخصم نصف شهر لكارتيرون و٢٥٠ ألف من كل لاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

يستاهلوا الفضيحة.. مهدي عفيفي يكشف تفاصيل أزمته مع قناة بي بي سي

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ