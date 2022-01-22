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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نائب بـ"الشيوخ": استكمال مناقشة باقي مواد قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل.. فيديو

عبد الخالق عياد
عبد الخالق عياد

قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مناقشة قانون العمل الجديد  يأتي على خلفية توفيق بعض المواد مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر مؤخرا.

وأضاف "عياد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "القانون جاء لنا في مجلس الشيوخ من الحكومة وتمت مناقشته على مدى شهر بمشاركة خبراء كبار بالمجلس".

وأوضح: "أهم شيء ركز عليه مجلس الشيوخ هو إحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، كون الأمر مصلحة مشتركة بين الطرفين، وتمكنا من توفيق الكثير من الأمور التي كانت تشهد خلافا بين صاحب العمل والعامل، وتابع: "القانون معني بالقطاع الخاص فقط".

وكشف النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن مناقشة 104 مواد من أصل 267 مادة لقانون العمل الجديد بمجلس الشيوخ، معقبا: "سيتم مناقشة باقي المواد يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل".

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