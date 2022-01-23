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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندى تستعيد ذكرياتها بإطلالة جريئة عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة لها من أرشيف ذكرياتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت نادية الجندي  بإطلالة جريئة مرتديةً بلوزة بيضاء مكشوفة الكتفين ومرصعة بالفصوص ، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت علي الميكب الناعم والكحل الأسود الذي أبرز جمال عينها والروج الوردي ،وأكملت أناقتها بحلق من نفس لون الفصوص.

ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"إية الحلاوة ية بجد "،"طول الوقت ياحلوة يانجمة "،"نجمة الشاشة والوطن العربي كلة"،"كلنا لسة بنحبك".

 

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة؛ بقبول استئناف خادمة الفنانة نادية الجندى على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة بكرداسة، شكلًا وفى الموضوع بتخفيف الحكم من سنتين لسنة واحدة.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكم بحبس الخادمة عامين، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

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