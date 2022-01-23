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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإسلام يحث على الرفق بالحيوان

مبادرة لإيواء القطط وحمايتها من البرد في شوارع القاهرة.. تفاصيل

العناية بالقطط
العناية بالقطط

أصبح لدى القطط في القاهرة مكانا يحميها من البرد، ضمن مبادرة بيوت القطط، والتي صممها فنانا مصريا، وتصنع البيوت الصغيرة من إطارات السيارات، وبات لها موقع للترويج لها على الانترنت.

 

ثمن الدكتور فهيم شلتوت أستاذ الطب البيطري جامعة بنها، الفكرة التي تم تصميمها، مشيرا إلى أن هذا يساعد كثيرا على حل المشكلات من المخلفات وتراكمها.

 

القطط.. الإسلام يحث على الرفق بالحيوان

 

وأضاف أستاذ الطب البيطري جامعة بنها، في خضم حديثه لقناة "الغد"، أن الإسلام يحث على الرفق بالحيوان، مشيرا إلى أن تكوين بيت للقط عمل جيد خاصة في ظل الأجواء قارسة البرودة في فصل الشتاء.

 

القطط.. أهمية الاعتناء بالحيوان

 

وأوضح أستاذ الطب البيطري جامعة بنها، أهمية الاعتناء بالحيوان والاستفادة منه كما يجرى فى الخارج، لافتا إلى أنه الاهتمام لابد ألا يتوقف فقط عند عمل البيت للحيوانات، بل القيام بعمليات تأهيل وتدريب، وهو ما حدث بتعليمهم الموسيقي وعزفهم.

 

كما أكد أستاذ الطب البيطري جامعة بنها، أنتشار القطط والكلاب في أماكن عشوائية يعرض الإنسان للخطر وتعرضه لمرض السعار الذي لم يتم اكتشاف علاج له.

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